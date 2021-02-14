С 31 декабря 2020 года в Армении вступил в силу шестимесячный запрет на импорт турецких товаров, однако в магазинах по-прежнему встречается продукция, произведенная как в Турции, так и в Азербайджане.

В частности, по сообщению NovostiNK, армянские пользователи выкладывают в соцсетях фотографии банок Coca-Cola и энергетических напитков, произведенных в Азербайджане.

При этом топ-менеджер Coca-Cola Armenia заявил, что азербайджанская «Кола» действительно завозится несколькими частными фирмами, и у них нет никаких юридических оснований противостоять этому, так как закон не запрещает ввоз азербайджанской продукции на территорию Армении. «На сегодняшний день этот казус можно рассматривать лишь в рамках морального аспекта», - заявили в Coca-Cola Armenia.

Стоит сказать, что это далеко не первый случай, когда азербайджанские товары оказывались на прилавках Еревана и других армянских городов. Уже несколько лет периодически появляется информация о продаже азербайджанских яблок, соли, чая, сухого молока, сливочного масла, конфет.

В частности, несколько лет назад из-за яблок в Армении разгорелся большой скандал. Государственная служба безопасности страны изымала многочисленные партии азербайджанских фруктов из армянских магазинов и уничтожала их. Также было возбуждено уголовное дело против армянских таможенников, пропускавших азербайджанские яблоки на территорию страны из Грузии.