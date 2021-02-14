В Армении продают азербайджанскую «Колу» и энергетики фото
С 31 декабря 2020 года в Армении вступил в силу шестимесячный запрет на импорт турецких товаров, однако в магазинах по-прежнему встречается продукция, произведенная как в Турции, так и в Азербайджане.
В частности, по сообщению NovostiNK, армянские пользователи выкладывают в соцсетях фотографии банок Coca-Cola и энергетических напитков, произведенных в Азербайджане.
При этом топ-менеджер Coca-Cola Armenia заявил, что азербайджанская «Кола» действительно завозится несколькими частными фирмами, и у них нет никаких юридических оснований противостоять этому, так как закон не запрещает ввоз азербайджанской продукции на территорию Армении. «На сегодняшний день этот казус можно рассматривать лишь в рамках морального аспекта», - заявили в Coca-Cola Armenia.
Стоит сказать, что это далеко не первый случай, когда азербайджанские товары оказывались на прилавках Еревана и других армянских городов. Уже несколько лет периодически появляется информация о продаже азербайджанских яблок, соли, чая, сухого молока, сливочного масла, конфет.
В частности, несколько лет назад из-за яблок в Армении разгорелся большой скандал. Государственная служба безопасности страны изымала многочисленные партии азербайджанских фруктов из армянских магазинов и уничтожала их. Также было возбуждено уголовное дело против армянских таможенников, пропускавших азербайджанские яблоки на территорию страны из Грузии.
Что касается турецких товаров, то армянские бизнесмены, несмотря на действующий запрет, продолжают завозить продукцию из Турции. Учитывая то, что турецким фурам въезд в страну разрешен под эгидой ВТО, некоторым крупным предпринимателям удается найти лазейки в законе. Завозятся помидоры, цитрусовые, огурцы, техника, бытовая химия, предметы домашнего обихода, текстильная продукция. Наряду с этим невзирая на запрет, в Ереване и сегодня продолжают работать турецкие бутики Mavi, Koton, LC Waikiki, De Facto.