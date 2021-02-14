Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву

Глава МИД Латвии сообщил на своей странице в Twitter, что объявил телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон грата в стране, Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения, сообщает РИА Новости.

"Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - написал Ринкевич.

"Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться. Потому что, видно, господин министр совсем не разобрался. Тем более, как я понимаю, наш канал там не транслируют, и он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его", - прокомментировал решение главы МИД Латвии Соловьев.