Российский депутат увидел руины Агдама: города, который знал весь Советский Союз, больше нет

Как сообщалось ранее, депутат Государственной Думы, председатель партии “Родина” Алексей Журавлев находится с визитом в Азербайджане. Он уже побывал в городе Барда, где встретился с жителями, пострадавшими от армянского террора. Депутат Госдумы осмотрел территории и дома, которые подверглись ракетному обстрелу.

"Я много видел и не раз бывал в местах, где происходили боевые действия, но не мог себе представить, что здесь такое творится", - сказал российский депутат, подчеркнув, что города Агдам, который знал весь Советский Союз, "просто больше нет".

"Единственное здание, которое здесь есть, - мечеть. Как мне сказали, оно сохранено по одной причине - для коррекции огня, для так называемой привязки. Если бы и это не нужно было, то, наверное, и мечети здесь не осталось бы. Для меня очень странно смотреть на эти руины города, который мог процветать и жить", - поделился своими впечатлениями Журавлев.