Армения одобрила применение в стране трех вакцин

В Армении получила одобрение российская вакцина от коронавируса Спутник V. Помимо этого регулятор разрешил использовать для вакцинации граждан препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация в стране стартует в начале марта, пишут Новости-Армения.

"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и Спутник V...", - сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, подчеркнув, что первыми инъекции получат люди, входящие в группу риска.

"Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии и сотрудники закрытых учреждений и прочие. На данный момент дети в программу вакцинации не входят", - пояснила министр.

Вакцина AstraZeneca будет получена Арменией в рамках глобального механизма обеспечения доступа к COVID-вакцинам COVAX.