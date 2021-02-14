В Азербайджане за последние сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 155 заболевших, скончались три человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 232 636 случаев заражения COVID-19, из числа которых 227 271 человек вылечился, 3 190 – скончались. Продолжается лечение 2 175 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 7 216 тестов, в целом за все время пандемии – 2 528 610 тестов.