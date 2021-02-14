Российский депутат в Барде: это не случайные выстрелы из автомата, а военное преступление

Депутат Государственной Думы, председатель партии “Родина” Алексей Журавлев в ходе своей поездки в город Барда посетил центральную площадь и рынок, которые подверглись во время 44-дневной войны интенсивному обстрелу из комплекса "Точка У" и РСЗО "Смерч".

"Это не случайные выстрелы из автомата, а военное преступление, за которое должны ответить как стоявшие за ним политическое и военное руководство, так и его исполнители", – цитирует Trend Алексея Журавлева.

Затем депутат Госдумы посетил ресторан, полностью разрушенный в результате прямого попадания ракеты. Это произошло за 30 минут до того, как его должны были посетить иностранные журналисты.

Журавлев посетил также семью, сын которой погиб во время обстрела. Увиденное в ходе визита шокировало российского депутата.

"Очевидно, что ближайшие военные объекты находятся в десятках километров от населенного пункта. Это говорит о том, что те, кто отдавал приказ об обстреле города, хорошо знали, что бьют по мирному населению. Необходимо провести расследование, а все виновные должны быть наказаны" – подчеркнул депутат.

Во время 44-дневной войны находящийся в 40 километрах от линии фронта город Барда несколько раз подвергался ракетному обстрелу со стороны ВС Армении. В результате атак погибли 27 человек, ранены более 70 человек (из них 8 детей и 15 женщин). Был нанесен значительный ущерб более 30 гражданским объектам, 20 жилым домам мирных граждан и 22 транспортным средствам.