Согласно информации, Эрдоган в разговоре с Путиным отметил, что центр РФ и Турции по мониторингу в Нагорном Карабах е (расположен в Агдаме) успешно выполняет свою задачу.

"Президенты обсудили региональные вопросы и шаги, которые будут предприняты для развития турецко-российских отношений. Президент Эрдоган отметил, что совместный центр в Агдамском районе успешно приступил к своей работе по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Он также сообщил о необходимости приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении канцелярии президента Турции.

Эрдоган также выступил с утверждением, что турецкие, российские и азербайджанские эксперты могут сотрудничать в сфере улучшения состояния автомобильных и железных дорог в Нагорном Карабахе. "Президент Эрдоган заявил, что турецкие и российские специалисты могут встретиться с азербайджанскими коллегами, чтобы сделать автомобильные и железные дороги в Нагорном Карабахе более эффективными", - отмечается в заявлении.