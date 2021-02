Pfizer: вторая доза может не понадобиться, но...

Вакцинация разными препаратами стала во многих странах обыденностью. До сих пор никто не подвергал сомнению необходимость двух доз прививок. Но вот новые исследования вакцины от компании Pfizer говорят о том, что второй прививки можно избежать.

Об этом компания разместила статью в американском научном журнале The New England Journal of Medicine.

Согласно публикации, эффект применения первой дозы достигает 93 процентов. Ранее на такие возможности Европейское агентство по лекарствам реагировало осторожно. Хотя данные от Pfizer говорят о том, что после двукратного введения вакцины иммунитет человека к инфекции коронавируса достигает 95 процентов. Потому фирма рассматривает возможность отказаться от второй дозы.