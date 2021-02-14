Pfizer: вторая доза может не понадобиться, но...

Согласно публикации, эффект применения первой дозы достигает 93 процентов. Ранее на такие возможности Европейское агентство по лекарствам реагировало осторожно. Хотя данные от Pfizer говорят о том, что после двукратного введения вакцины иммунитет человека к инфекции коронавируса достигает 95 процентов. Потому фирма рассматривает возможность отказаться от второй дозы.

Вакцинация разными препаратами стала во многих странах обыденностью. До сих пор никто не подвергал сомнению необходимость двух доз прививок. Но вот новые исследования вакцины от компании Pfizer говорят о том, что второй прививки можно избежать.

Конкурент американской фирмы — другой фармацевтический гигант Moderna вообще уверяет, что ее вакцина, вероятнее всего, может противостоять всем открытым мутациям вируса. Однако там оговорились, что не уверены, будет ли действовать она против южноафриканской мутации.

Точно так же об эффективности своей вакцины против всех мутаций вируса, но с оговоркой о южноафриканской версии, поступил и Pfizer.

В публикации о возможности обойтись одной дозой говорится, что высокая эффективность вакцины Pfizer замечена у людей после первой прививки в течение 14-21 дня. Даже если не подтверждено наличие полного иммунитета, некоторыми уже считается, что введение второй дозы может быть немного запоздавшим. Это позволило бы ускорить вакцинацию.

Нет уверенности в том, что медицинская публикация развеет все до сих пор существующие сомнения, касающиеся программы вакцинации. Ранее звучали мнения, что надо отложить введение второй дозы вакцины.

В начале января Европейское агентство по лекарствам высказывалось, что к такого типа практике относится с осторожностью.

Израильское издание Eurosurveillance, в свою очередь, пишет, что одна доза препарата против Covid-19 «дает высокую реакцию иммунной системы» у людей, которые ранее переболели коронавирусом. То есть косвенно подтверждает версию Pfizer.

Однако в Израиле, мировом лидере по прививкам населения от коронавируса, вакцинируют, как и было установлено с самого начала, двумя дозами. И там, где из 9 миллионов жителей вакцинированы 5, пока не слышно о том, чтобы этот протокол изменять.

Надо сказать, что во всей этой «гонке вакцин» четко просматривается все же не столько гуманитарный, сколько финансовый аспект. И это печально.