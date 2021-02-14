Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел предотвратили распространение ввезенных на территорию страны незаконным путем наркотических средств и психотропных веществ общим весом более 48 килограммов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, при обыске дома задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотических средств Бахруза Сардарова в Ясамальском районе было обнаружено и изъято 12 кг героина, 1 кг 645 г психотропного вещества метамфетамина и электронные весы.

Б.Сардаров сообщил, что приобрел наркотики у иностранного гражданина, проживающего в столице. В результате принятых мер этот человек также был задержан. При личном обыске и досмотре его машины было обнаружено и изъято 1 кг героина, 503 г метамфетамина, а в его квартире - 27 кг 500 г героина, 4 кг 500 г метамфетамина, 1 кг опиума и электронные весы.