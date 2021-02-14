Турецкий министр: "Нахчыванский коридор очень важен для нас"

«Нахчыванский коридор очень важен для нас», - сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на Турецко-азербайджанском деловом форуме в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

Турецкий министр отметила, что ставится цель превратить Баку в логистический центр.

«Основной целью является доведение объема торгового оборота между Турцией и Азербайджаном до 15 млрд долларов. Для этого деловой мир обоих государств должен активно работать с нами», - подчеркнула Пекджан.

Она также отметила, что придается большое значение инвестициям SOCAR в турецкую экономику.