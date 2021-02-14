Одна из школ Баку закрылась на карантин
В Баку расположенная на территории Наримановского района школа № 82 из-за COVID-19 на 2 недели перешла на дистанционное обучение, об этом сообщают местные СМИ.
В Баку расположенная на территории Наримановского района школа № 82 из-за COVID-19 на 2 недели перешла на дистанционное обучение, об этом сообщают местные СМИ.
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