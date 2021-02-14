Али Асадов: «Турецкие компании уже реализуют проекты на освобожденных землях»
«Начинается новый период после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Разработана стратегия восстановления освобожденных от оккупации земель». Как сообщают турецкие СМИ, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на Турецко-азербайджанском деловом форуме в Анкаре.
Премьер-министр отметил, что работы уже начаты: «Турецкие компании уже приступили к реализации инфраструктурных проектов. Проект по строительству аэропорта в Физули предусматривает участие турецких компаний. В целом мы будем рады видеть наших турецких братьев во всех проектах, предусмотренных в работах по восстановлению».