Мансимов пишет морякам из закрытой тюрьмы Силиври... трагедия продолжается
Долг по зарплате 150 моряков, работающих на 12 судах, компании Palmali, принадлежащей арестованному олигарху Мубаризу Мансимову, превысил 3,2 миллиона долларов.
Как сообщают турецкие СМИ, моряки, которые остались на кораблях компании Palmali Holdinq, начали голодовку. Они требуют, чтобы им выплатили многомесячную задолженность по зарплате и разрешили вернуться домой. Моряки говорят, что на 12 судах, которые долгие месяцы стоят в различных портах Средиземного моря, нет достаточных запасов еды и воды. Однако компания думает не о людях, а о своих кораблях.
Согласно отчету Bloomberg, с мая прошлого года морякам, застрявшим в порту Бейрута и не сумевшим покинуть порт из-за долгов, после девятидневной голодовки было выплачено менее 40 процентов задолженности по зарплате – всего 114 тысяч долларов, и они вернулись домой.
44-летний капитан танкера «Капитан Нагдалиев» Самиг Набиев говорит, что его мать онкологическая больная и он должен немедленно вернуться в Азербайджан. Капитан Набиев и члены его экипажа приняли предложение страховой компании, выразившей готовность выплатить компенсацию вместо компании.
«Наш танкер с мая прошлого года застрял в порту Бейрута, но компания не думает о своих работниках», - говорит капитан Набиев.
Было отмечено, что в ноябре прошлого года 8 членам экипажа судна было разрешено вернуться домой, но капитану Набиеву и трем морякам не разрешили покинуть судно.
Международная федерация работников транспорта также сообщила в своем отчете, что у компании Мансимова возникла задолженность в размере 3,2 миллиона долларов по заработной плате моряков, работающих на заброшенных судах в Средиземном море. Однако представители Palmali Holding отказались говорить с Федерацией о ситуации с моряками, оставшимся на борту.
Федерация оказала гуманитарную помощь морякам, оставшимся на борту, но также начала переговоры с властями Мальты, где зарегистрировано судно, руководством порта и компанией о выплате заработной платы и разрешении морякам вернуться домой.
Мохаммед Аррахеди, региональный координатор Федерации по арабским странам и Ирану, сказал, что моряки начали голодовку, чтобы вернуться домой, еда и вода на судне заканчиваются.
Сообщается, что Мубариз Мансимов отправил письмо экипажам нескольких кораблей из тюрьмы Силиври, написав: «Пожалуйста, сохраните корабли и будьте терпеливы».
«Мансимов и его компания Palmali нам просто врали. Они оставили нас в Ливане и не оказали никакой помощи», - говорит капитан Набиев.
В информации турецких СМИ также отмечается, что компании-кредиторы из России, Англии и Германии подали в суд на Palmali Holding.