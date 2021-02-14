Как сообщают турецкие СМИ, моряки, которые остались на кораблях компании Palmali Holdinq, начали голодовку. Они требуют, чтобы им выплатили многомесячную задолженность по зарплате и разрешили вернуться домой. Моряки говорят, что на 12 судах, которые долгие месяцы стоят в различных портах Средиземного моря, нет достаточных запасов еды и воды. Однако компания думает не о людях, а о своих кораблях.

Согласно отчету Bloomberg, с мая прошлого года морякам, застрявшим в порту Бейрута и не сумевшим покинуть порт из-за долгов, после девятидневной голодовки было выплачено менее 40 процентов задолженности по зарплате – всего 114 тысяч долларов, и они вернулись домой.

44-летний капитан танкера «Капитан Нагдалиев» Самиг Набиев говорит, что его мать онкологическая больная и он должен немедленно вернуться в Азербайджан. Капитан Набиев и члены его экипажа приняли предложение страховой компании, выразившей готовность выплатить компенсацию вместо компании.

«Наш танкер с мая прошлого года застрял в порту Бейрута, но компания не думает о своих работниках», - говорит капитан Набиев.

Было отмечено, что в ноябре прошлого года 8 членам экипажа судна было разрешено вернуться домой, но капитану Набиеву и трем морякам не разрешили покинуть судно.

Международная федерация работников транспорта также сообщила в своем отчете, что у компании Мансимова возникла задолженность в размере 3,2 миллиона долларов по заработной плате моряков, работающих на заброшенных судах в Средиземном море. Однако представители Palmali Holding отказались говорить с Федерацией о ситуации с моряками, оставшимся на борту.