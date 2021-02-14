Масштабы эпидемии коронавируса в Африке поставили под сомнение

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Африке сильно недооценивают. К такому выводу пришли медики из США и Замбии, которые обнаружили следы этой болезни в организме 20% недавно умерших замбийцев, передает British Medical Journal.

Проникновения коронавируса нового типа в развивающиеся страны Африки и Азии эксперты начали опасаться еще в самом начале пандемии COVID-19. Дело в том, что из-за не очень развитой системы здравоохранения эти страны легко могли стать причиной очень мощной вспышки заболевания.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения за 2020 год коронавирусом могли заразиться почти 250 млн жителей Африки. Однако дальнейшие наблюдения показали, что эпидемия почти не затронула континент.

Новое исследование показало, что COVID-19 распространена по Африке гораздо шире, чем об этом говорит официальная статистика. Проводившие его медики под руководством доцента Бостонского университета (США) Кристофера Гилла изучали обстоятельства, при которых в июне-сентябре 2020 года умерли 370 жителей Лусаки – столицы Замбии.

Оказалось, что примерно в 20% изученных трупов были частицы коронавируса нового типа. Половина из них была характерна для острой формы COVID-19. Как и в других странах, сильнее всего от вируса страдали пожилые люди – от 49 лет и старше. При этом, по словам ученых, при жизни тесты на коронавирус проходили лишь 6 из 370 исследованных.