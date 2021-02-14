Президент Литвы пообещал белорусам безвизовый режим

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью Deutsche Welle, что власти Евросоюза (ЕС) могут ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии сразу после того, как президент Александр Лукашенко покинет свой пост.

По его словам, Еврокомиссия уже рассматривает проект о пакете экономической и социальной поддержки для Белоруссии. Он будет запущен в случае, если в стране поменяется руководство. «Мы должны говорить с гражданским обществом Беларуси, попытаться создать для него некую перспективу и обеспечить план», — сказал Науседа.

Помимо отмены виз он пообещал облегчить для республики доступ к финансовым ресурсам ЕС и предоставить помощь в развитии институтов гражданского общества. «У нас будет возможность обсудить позже этот план на уровне Европейского союза, чтобы мы могли начать действовать», — добавил политик.