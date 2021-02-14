Все больше бакинских автобусов отказываются от наличных

Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, 48 процентов автобусов, работающих в маршрутной сети Баку, интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами данной системы ежедневно пользуются около 590 000 человек (33 процента от общего количества пассажиров).

Внедрение системы безналичной оплаты в области пассажироперевозок является приоритетной задачей. В соответствии с поручением президента Азербайджана за последние пять лет в этом направлении был предпринят ряд важных шагов.

Внедрение системы безналичных платежей очень полезно с точки зрения прозрачности оборота, увеличения налоговых поступлений, офомления трудовых отношений, улучшения социального благосостояния водителей и других работников этой сферы деятельности. Это также оказывает положительное влияние на безопасность пассажирских перевозок, а также на структурные и качественные изменения в развитии предпринимательства в этом секторе.

Сообщается, что с 19 февраля маршрутные автобусы №51 (м / с «Нефтчиляр» - улица Нахимова) переходят на карточную систему оплаты.

Для удобства пассажиров на территории поселка Зых в двух местах будут установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart.

Также сообщается, что другие маршрутные линии постепенно перейдут на карточную систему, о чем пассажиров будут информировать заранее.