Азербайджанский дзюдоист победил на турнире «Большого шлема» в Тель-Авиве

Сегодня в Тель-Авиве стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором принимают участие спортсмены из 60 стран, в том числе и Азербайджана.

Нашу страну в Израиле представляют 12 дзюдоистов и 3 дзюдоистки. В первый день соревнований удачнее всех выступил Давуд Мамедсой. В весовой категории до 60 кг 25-летний спортсмен на предварительных стадиях поочередно победил соперников из Германии, Индии и Казахстана. В полуфинале Давуд одолел чемпиона Европы-2019 среди 23-летних Рамазана Абдулаева из России, а в финале встретился с грузином Темуром Нозадзе и одержал досрочную победу за минуту и 57 секунд до окончания схватки.

В этом же весе Керамят Гусейнов уступил в первой же схватке сопернику из Великобритании и завершил выступление.

В категории до 66 кг Ниджат Шихализаде одолел соперников из Румынии и Кыргызстана, но в четвертьфинале оказался слабее итальянца, а в утешительном поединке уступил представителю Узбекистана.

В женской части соревнований Лейла Алиева (48 кг) уступила на старте израильтянке. В этом же весе Айша Гурбанлы стартовала с победы над другой израильской дзюдоисткой, но затем проиграла француженке – будущей победительнице соревнований Ширин Букли.

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) тоже завершила выступление после поражения от французской дзюдоистки в 1/8 финала. А до этого Гюльтадж одолела бразильянку.

На этом наши дзюдоистки завершили выступление в Тель-Авиве. В оставшиеся два дня Азербайджан на израильском татами будут представлять только мужчины. Это – Тельман Велиев (73 кг), Хидаят Гейдаров (81 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) и Джамал Фейзиев (свыше 100 кг).