Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:21

За минувший год ситуация в Ливане ухудшилась настолько, что борьба за свободу уступила место борьбе за выживание. Когда 4 августа прошлого года над Бейрутом встал черный гриб от мощнейшего взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы, когда были подсчитаны жертвы и разрушения – много говорили о том, как Ливану не повезло.

Сейчас выясняется, что на самом деле – повезло. Сказочно, ибо для ликвидации последствий взрыва ливанским правительством была нанята немецкая компания Combi Lift. Майкл Вентлер, химический эксперт, руководивший работами по ликвидации последствий взрыва, рассказал, что на территории порта находились тысячи литров опасных, ядовитых, токсичных веществ, хранившихся более десяти лет в теряющих герметичность, ветшающих контейнерах. Территория порта, по сути, была бомбой замедленного действия. И после взрыва только чудом Бейрут избежал второго ада, только на этот раз уже химического. В нарушении любых регламентов по соседству хранились вещества, которые при соединении неминуемо сдетонировали бы. Ливанцев спасло только то, что между контейнерами было достаточное расстояние. Нет, его при складировании соблюдали не специально – так просто получилось. Немцы санировали 52 старых контейнера, охарактеризовав увиденное, как «смертельный хаос, давно царящий в гавани Бейрута». «Я никогда в своей жизни не видел ничего подобного», - рассказывает Майкл Вентлер. – «Пузырящиеся химические вещества буквально струились из выжженных ими зияющих дыр в корпусах транспортных контейнеров. Емкости, в которых изначально были эти субстанции, давно прогнили, ибо не были предназначены для столь длительного хранения». 60% найденных химикатов составила соляная кислота. Команде Вентера приходилось переносить многие бочки вручную, поскольку ветхое состояние не позволяло их поднимать и транспортировать с помощью техники. Дно одной бочки с соляной кислотой прогнило настолько, что при ручной переноске просто отвалилось - и вся кислота вылилась на Вентера, которого спас только защитный костюм. Combi Lift также пришлось иметь дело с тысячами литров легковоспламеняющегося ацетона и емкостями с перекисью водорода: если смешать их вместе – они сдетонируют. А самое опасное вещество, которое нашли в порту немцы, - плавиковая кислота, смертельно ядовитое вещество, если попадет в кровоток, легкие или на кожу. Но дикость даже не в этом феерическом просто разгильдяйстве. А в том, что абсолютно никто ничего не знает об этих грузах. Откуда они. Чьи они. Единственное, что известно – когда они вошли в порт. И в этой истории – всё, что нужно знать о современном Ливане и о ситуации в этой многострадальной стране. Ещё задолго до начала пандемии около трети из 6,8 млн жителей Ливана уже проживали за чертой бедности, причем из-за разрастающегося экономического кризиса в ноябре 2019 г. Всемирный Банк прогнозировал скачок обнищания для 50% граждан страны.

В 2020 г. правительство Ливана последовало примеру других стран и с марта начало вводить карантинные ограничения, тем самым лишив стабильного дохода большую часть населения страны. К маю уровень безработицы достиг 35%. К концу июня резко выросли цены на базовые продукты питания: цена на 900-граммовую буханку частично субсидированного хлеба выросла с 1,5 тыс. фунтов до 2 тыс., тогда как обменный курс на черном рынке достиг 9 тыс. фунтов за доллар — с октября 2019 г. национальная валюта потеряла до 80% своей стоимости. В июле 2020 г. Ливан стал первой ближневосточной страной, экономика которой попала в спираль гиперинфляции — за один месяц ливанский фунт потерял почти 60% своей стоимости на черном рынке. Согласно недавнему исследованию гуманитарной организации CARE, после инфляции ливанского фунта, уровень которой в ноябре 2020 г. достиг рекордных 553%, около 94% населения Ливана стали получать зарплату ниже минимального прожиточного минимума. Ответом стали протесты против местных политических элит под лозунгами «Лучше умрем от вируса, чем от голода!» А вскоре и ещё жестче: «Государство оставило нам только такой выбор: либо мы умрем от голода, либо от болезни... Давайте, по крайней мере, умрем, протестуя».