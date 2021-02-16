Зима вызвала коммунальный коллапс в США

Число жертв непогоды в США достигло 37 человек, около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, сообщает телеканал MSNBC.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. Как сообщает телеканал в репортаже о происходящем в этом штате, число погибших достигло 37 человек, ранее сообщалось о 29 жертвах. В числе жертв непогоды есть те, кто отправился угарным газом, пытаясь согреться.

Как сообщает MSNBC, в штате Техас на протяжении нескольких дней без электричества остаются несколько миллионов человек. Подача электроэнергии жителям постепенно возобновляется, но возникают проблемы с подачей и очисткой воды. "В отношении более семи миллионов жителей Техаса издано предупреждение о необходимости кипятить воду", - сообщает телеканал.

Плачевная ситуация с подачей воды сложилась в городах Хьюстон, Арлингтон, Остин и Сан Антонио. В отсутствии питьевой воды и дефиците на бутилированную воду, жители региона растапливают снег.

С тем, чтобы избежать лопнувших от мороза водопроводных труб, жители, у которых нет перебоев с водой, оставляют краны открытыми, однако, власти призывают их не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в Твиттере, попросив закрыть водопроводные краны и экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата. Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.