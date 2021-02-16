Бывшему мэру Еревана предъявлены обвинения

По данным следствия, Маркарян в 2011-2014 гг. с целью приобретения для себя и своих близких земельных участков, принадлежавших школам столицы, инициировал процесс пересмотра плана этих территорий.

По тому же уголовному делу подобные обвинения предъявлены еще главе управления госимуществом при правительстве Арману Саакяну (бывший депутат Национального Собрания Армении и сын экс-спикера парламента Галуста Саакяна), сотрудникам мэрии Андранику Касаряну и Арсену Амяну.

Следствие продолжается.

Отметим, что Маркарян ушел с поста мэра в июле 2018 года, после смены власти в Армении.