В Карабахе были ранены 9 тысяч армянских солдат

Более 9 тыс. человек были ранены в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, до сих пор ведутся поиски пропавших без вести, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

"В результате развернувшихся боевых действий ранения различной степени тяжести получили 9 тыс. 094 человека", - говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

В ведомстве отметили также, что точное число погибших неизвестно, поскольку продолжается процесс идентификации трупов, ведутся поиски без вести пропавших лиц. "Только в 2020 году идентифицированы тела 3 тыс. 389 военнослужащих", - отметили в Генпрокуратуре.