В Норвегии выявили новый штамм коронавируса

В Норвегии был обнаружен новый штамм коронавируса, который получил название B.1.525. Об этом сообщила NRK.

За минувшие сутки в стране выявлено около 10 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19, который до этого выявили у порядка 30 человек в Великобритании и Дании, а также в США.

Как заявил директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд, специалисты «пока не знают о том, является ли он более заразным». Однако он полагает, что «такое может быть».