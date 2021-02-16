Мир столкнулся с угрозой нового глобального кризиса

Мир столкнулся с угрозой нового глобального нефтяного кризиса из-за морозов, ударивших по американскому штату Техас. В результате непогоды производство нефти в США сократилось на 4 миллиона баррелей в день или примерно на 40 процентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

«Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе», — заявил соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок. Если сначала трейдеры считали, что сокращение добычи сырья в США не продлится дольше двух-трех дней, то теперь они считают маловероятным восстановление производства до выходных. Полное восстановление добычи и вовсе может занять несколько недель.

По Техасу в феврале 2021 года ударили самые сильные более чем за 30 лет морозы. Это привело не только к снижению добычи нефти, но и к энергетическому и транспортному коллапсу. Миллионы граждан остались без электричества и отопления.