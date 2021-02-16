Рыбаки поймали окуня с человеческий рост

Джошуа Йоргенсен (Joshua Jorgensen) и капитан Джейсон Бойлл (Jason Boyll) с 2019 года пытались поймать гигантскую рыбу, но добились этого только сейчас. Окунь попался, когда они рыбачили с судна в Мексиканском заливе в 225 километрах от города Форт-Майерс.

Чтобы добраться туда, им потребовалось около четырех часов. Рыболовы закинули удочки с полосатой лакедрой в качестве приманки, и всего через пять минут стало клевать. Мужчины боролись с рыбой 15-20 минут, поочередно сматывая леску на катушку.

«Это было чудовище! Когда рыба показалась у поверхности, мы заорали. Нам даже в голову не приходило, как трудно будет затащить ее на лодку. Ее переносили на борт через планшир четверо взрослых мужчин»,- рассказывает Джошуа Йоргенсен.

Длина окуня превышала два метра, а длина его спинных плавников составляла 60 сантиметров. Рыба весила не менее 133 килограммов.