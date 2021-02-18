Европа и США обсуждают ядерную программу Ирана

Главы МИД стран "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании - Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразили стремление не допустить разработки Ираном ядерного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств, распространенном в четверг по итогам их встречи в Париже, об этом сообщает ТАСС.

"Относительно Ирана "евротройка" и США выразили общий фундаментальный интерес в сфере безопасности в вопросе поддержания режима нераспространения [ядерного оружия] и гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. В этом контексте заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было ключевым достижением многосторонней дипломатии", - говорится в заявлении, обнародованном МИД Великобритании.

Главы МИД Британии, ФРГ, Франции и госсекретарь США подтвердили интерес к консультациям по ядерной программе Ирана с участием РФ и КНР. Главы МИД Британии, ФРГ, Франции и госсекретарь США договорились координировать усилия по решению мировых проблем, которые вызваны Китаем.