В ВОЗ допустили распространение коронавируса через барсуков и кроликов

Британский Зоолог Питер Дасзак, побывавший в составе делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил, что на рынке в Ухане продавали кроликов и хорьковых барсуков. Теперь специалисты ВОЗ задались вопросом, не могли ли они сыграть роль в распространении коронавируса, передают в газете The Wall Steet Journal.

Специалисты, которым разрешили обследовать рынок в Ухане, нашли там в холодильниках тушки хорьковых барсуков. Исследователи говорят, что сами животные не были заражены вирусом, но могли его переносить. Тоже самое относится и к кроликам, которых также продавали на рынке.

Профессор Марион Купманс из голландского Университета Эразмус, которая также была участников миссии ВОЗ в КНР, подтвердила, что хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции.