Порошенко купил украинский телеканал

Бывший президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. По словам политика, у него есть информация, что издание собираются закрыть, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции. Об этом сам Порошенко заявил в эфире телеканала, его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные — это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое», — подчеркнул экс-глава государства, пояснив, что получил 18 сообщений о готовящемся закрытии телеканала 17 февраля вечером.

Затем, как рассказал лидер партии «Европейская солидарность», утром 18 февраля ему позвонил уже сам Макеенко и попросил помощи. Кроме того, Порошенко в эфире «Прямого» обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и напомнил главе государства о судьбе своего предшественника, Виктора Януковича.