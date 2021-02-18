Американский ровер совершил успешную посадку на Марс

Американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Наблюдать за посадкой аппарата можно было благодаря трансляции NASA. «Касание подтверждено. Perseverance в порядке на поверхности Марса», — сообщила диктор трансляции. Аппарат был запущен в июле 2020 года, он стал третьим после китайского и зонда ОАЭ, отправленном с Земли летом 2020 года на Марс.

Perseverance на 14% тяжелее работающего на планете с 2012 года ровера Curiosity, он и сложнее своего предшественника. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую холодную планету. Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету. Так, эксперимент MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.

На борту марсохода есть несколько научных приборов. Питание осуществляется за счет плутониевого радиоизотопного генератора, запаса мощности которого должно хватить на 11 лет работы. Посадка марсохода, ставшего самым тяжелым аппаратом, доставленным на планету, стала серьезным техническим вызовом. С помощью парашюта и реактивных двигателей ему надо было погасить скорость с 20 тыс. км/час до нуля.