Известному российскому депутату Виталию Милонову пришлось отбиваться от обвинений в том, что он живет на деньги армянской диаспоры, которая спонсирует его за поддержку карабах ских сепаратистов.

Напомним, что во время войны Виталий Милонов посетил Карабах, где выступил с заявлениями в поддержку сепаратистов. Милонов продолжил поддерживать армян и после войны и, как оказалось, неспроста.

В ходе передачи на радио «Комсомольская правда» журналист Роман Голованов заявил, что различные СМИ пишут о том, что Милонов взял у армянской диаспоры полмиллиона долларов за поддержку карабахских сепаратистов.

«Лоббирование интересов армян принесло Милонову немалое состояние. За 4 года он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания, Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов, и за короткое время построил на этой территории виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Армяне, чтобы облегчить путь к Милонову в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, Ford Explorer и, если учесть, что зарплата петербургского депутата составляет 1150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов», - зачитал Голованов новость и тут же спросил присутствовавшего в студии Милонова, правда это или нет?