ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию в стране. Об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, распространенная информация о повышении тарифов на электроэнергию внутри страны не соответствует действительности.

"В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о повышении тарифов на электроэнергию, но эта информация не соответствует действительности. ОАО "Азеришыг" не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию", - сказал он.

Отметим, что сегодня в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о повышении тарифов на электроэнергию со стороны Тарифного совета. Согласно данной информации, по решению Тарифного совета цена на электроэнергию составит 0,14 AZN.