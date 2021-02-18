В дни войны армяне всего мира собирали и переводили суммы Всеармянскому фонду “Айастан”, которые, как впоследствии выяснилось, были потрачены нецелевым образом. Об этом пишут армянские СМИ.

В сообщении говорится, что деньги были собраны, а потом якобы, в качестве долга переданы правительству Армении для расходов, связанных с нуждами армии.

«Однако, выясняется, нашлись люди, которые захотели заработать на войне. Вчера третий президент Армении Серж Саргсян в своем интервью сообщил, закупки были осуществлены не Министерством обороны, а правительством. Так, правительство закупило бронежилеты по цене в нескольких раз превышающей реальную стоимость. По нашим сведениям, в дни войны эти сделки координировали 4 лица: депутат Айк Саркисян (известный как “бутылкодержатель”), руководитель аппарата премьера Эдуард Агаджанян ("DJ Эдо"), председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян и министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян», - говорится в сообщении.

Источники также сообщают, что помимо истории с бронежилетами, из этих средств пропали 11 миллионов долларов, судьба которых неизвестна.