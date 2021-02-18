Расул Гулиев: «Ильхам Алиев – решительный президент, а Мехрибан Алиева – мудрая вице-президент»

«Анормально, что в такой маленькой стране как Азербайджан действуют более 50 оппозиционных партий. Азербайджан один из лидеров на постсоветском пространстве по количеству пользователей интернета. Лидеры многочисленных карликовых партий, пользуясь свободой в интернете, ради денег выступают с заказными статьями и сами того не понимая, наводят тень на славную Победу Азербайджана». С таким заявлением на своей странице в соцсетях выступил находящийся в эмиграции в США бывший спикер Милли Меджлиса, один из непримиримых в прошлом политических противников нынешней власти Расул Гулиев.

«Я хочу объяснить этим невеждам, что среди 10 миллионов азербайджанцев, включая и меня, не было человека, кто бы поверил, что с 27 сентября по 10 ноября 2020 года будут освобождены наши земли. Есть элементы, которые пытаются обесценить славную победу моей страны. Они будут говорить, что я хвалю власти, чтобы вернуться в страну. Мне действительно жалко этих людей. Азербайджан – единственная страна на постсоветском пространстве, которая сумела освободить оккупированные земли. Вы должны этим гордиться. Эта победа для меня в сто раз важнее моего желания вернуться в Азербайджан», - сказал Расул Гулиев.

Экс-спикер продолжил свою мысль: «Решительный президент Азербайджана и мудрая первый вице-президент совершили визит в Зангиланский и Губадлинский районы. Президент знает, как восстановить азербайджанские земли и это вселяет веру в людей. Я считаю, что должны быть изменения в административно-территориальной политике. Должен быть создан административный район Нагорный Карабах, столицей которого должна быть Шуша, а крупными городами Лачин и Ханкенди. Успехов в этом сложном и достойном деле».