В Одессе азербайджанец не смог купить разрешение на въезд для друзей

Авиарейсом из Стамбула на пограничный контроль прибыло трое граждан Азербайджана. Ни один из них не смог объяснить цель своего приезда на Украину, в связи с чем все получили отказ в пересечении государственной границы.

Пока они ожидали обратного рейса, к пограничникам Одесского отряда обратился их соотечественник с просьбой «урегулировать» вопрос пропуска своих друзей в Украину и предложил за это денежное вознаграждение в размере 4000 гривен. Предложение азербайджанца пограничники отклонили, а его самого задержали.