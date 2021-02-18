Китай впервые рассказал о потерях на границе с Индией

Четверо солдат Народно-освободительной армии Китая погибли в июне 2020 года во время обострения приграничного конфликта с Индией, еще один военнослужащий был тяжело ранен, говорится в заявлении Минобороны КНР.

Ранее Пекин не сообщал о своих потерях в приграничных стычках на границе с Индией, а также не комментировал данные о погибших и раненных китайских солдатах.

Напомним, в мае 2020 года резко обострилась ситуация в восточной части индийской союзной территории Ладакх на границе Индии и КНР. Причиной стали столкновения военнослужащих двух стран, которые повторились в июне. Погибли не менее 20 солдат Индии; также сообщалось о гибели до 45 китайских военных. Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в этом районе. В сентябре сообщалось, что Китай и Индия достигли договоренности по приграничному вопросу. В январе между военными Индии и Китая произошло столкновение.