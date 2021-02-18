К разработке месторождения «Достлуг» присоединится и «ЛУКОЙЛ»

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» примет участие в разработке месторождения «Достлуг» на Каспии. Портал «Москва-Баку» со ссылкой туркменское информагентство Orient пишет, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов накануне встретился с главой «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Они обсудили возможности партнерства в нефтегазовой сфере и, в частности, на Каспии.

«В этом аспекте отмечена значимость недавно подписанного на правительственном уровне Туркменистаном и Азербайджаном меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море», — говорится в сообщении туркменского агентства.

Бердымухамедов приветствовал готовность «ЛУКОЙЛа» принять участие в этом проекте. «Алекперов заверил туркменского лидера, что компания приложит все усилия для успешного освоения месторождения «Достлуг», выразив уверенность, что подписание соглашения по нему станет новым этапом сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Туркменистан 21 января 2021 года подписали меморандум о намерениях совместной разведки и разработки углеводородного месторождения «Достлуг» (ранее — «Кяпаз», туркменское название — «Сердар») в Каспийском море. Азербайджан рассчитывает в скором времени подписать окончательный договор с Туркменистаном по разработке «Достлуга».

Месторождение «Кяпаз» было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения, по данным азербайджанской стороны, оцениваются примерно в 50 млн тонн.