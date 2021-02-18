Генсек ООН указал причину аномальных морозов в мире
Резкое снижение температуры в ряде американских штатов является результатом глобального потепления, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"В среднем температура растет, она растет слишком быстро. ...Все это по большей части является результатом изменения климата", - отметил Гутерриш, которого цитирует украинское издание Корреспондент.net.
Генсек объяснил, что резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку "все резкие колебания, даже если они в некоторых случаях в сторону снижения температуры, являются результатом глобального нарушения равновесия, вызванного изменением климата".
По этой причине, подчеркнул Гутерриш, и возникают ураганы, аномальные жара и холода.