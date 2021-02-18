Богатые страны закупили COVID-вакцин больше, чем численность их населения

Организация по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign сообщила, что развитые страны уже закупили вакцин от нового коронавируса больше, чем им необходимо для вакцинации всего населения, передает Интерфакс.

Организация в ходе анализа текущих сделок по поставкам противовирусных вакцин обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19. Это более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

ONE Campaign заявляет, что США и Великобритания должны поделиться лишними дозами для борьбы с пандемией во всем мире. По их оценке, если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от коронавируса, что может продлить пандемию.