Стоматологи о связи между ношением маски и потерей зубов

Стоматологи США сравнили эффект от ношения маски для ротовой полости с последствиями употребления наркотиков: десна разрушаются, а на зубах появляются трещины и темные пятна с кариесом. Специалисты объяснили это тем, что бактерии не могут вовремя покинуть ротовую полость при ношении маски. Также во рту появляется сухость из-за необходимости дышать — она приводит к болезням десен и кариесу.

Во время обязательных мер по ношению медицинских масок стоматологи рекомендуют использовать жвачки без сахара и пить больше воды. Борьба с кариесом должна быть систематической: необходимо не злоупотреблять сладким и регулярно чистить зубы.