Инициатива Ильхама Алиева: освобожденные земли будут восстановлены по концепции «Умное село»

Первый проект «Умное село» будет претворен в жизнь в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района. Заявив об этом в ходе своей поездки в Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил, президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул концепцию восстановления освобожденных территорий.

Села, разрушенные в результате армянской оккупационной политики, будут восстаналиваться на основе концепции строительства при помощи самых современных технологий. Сама концепция так и называется – Ağıllı kənd («Умное село»).

Что такое «Умное село»? Во всем мире главная цель подобных проектов – не допустить перетока населения из сел в города. То есть в сельской местности должны быть созданы такие условия, чтобы население могло пользоваться всеми теми услугами, которые доступны в городах. Это касается и госуслуг. Наряду с этим необходимо решить вопрос занятости и создать жителям села возможность зарабатывать больше, чем в городе. То есть в концепции «Умное село» фактически устранена разница между селом и городом в вопросах обслуживания, заработка и госуслуг.

Основные компоненты концепции «Умное село»

Из презентации Министерства сельского хозйства, представленной главе государства в селе Агалы Зангиланского района, становится понятно, что основными компонентами проекта «Умное село» являются жилье, социальные услуги, продовольственная цепочка, инновационное «умное сельское хозяйство» и использование альтернативной энергии.

«Умное сельское хозяйство» включает в себя кооперативную систему управления, разбитые на основе современных технологий поля, сады и фермы, управление и контроль дронами. «Умные» хозяйства дают возможность нарастить производство овощей, фруктов, мяса и молочных продуктов в сельской местности, выстроить процесс переработки в соответствии с современными требованиями.

Однако «Умное село» связано не только с сельским хозяйством. Одними из ключевых компонентов «Умного села» являются такие факторы, как применение современных стандартов городского планирования, «умное» уличное освещение, строительство теплостойких и холодоустойчивых экологических домов, утилизация отходов, установка гидроэлектростанций, станций с солнечными панелями, использование энергии биогаза. Если учесть еще и строительство современных школ, детских садов, поликлиник, центров электронного управления и формирование туристической инфраструктуры в этих селах, картина становится абсолютно ясной. Обеспечение всех жилых домов, социальных объектов, а также процесс производства и переработки сельхозпродукции альтернативными источниками энергии демонстрирует, какие преимущества есть у «Умного села».

Что даст «Умное село» простым фермерам?

У читателя уже есть первоначальное представление об «Умном селе», и инициатива президента по строительству сел на освобожденных территориях на основе данной концепции только приветствуется. Главный вопрос, который возникает в связи с этой инновационной инициативой: что простой фермер получит от этого проекта и каким образом «Умное село» может положительно сказаться на доходах и образе жизни фермера?

Ответ очевиден: сегодня использование ручного труда в сельском хозяйстве во всем мире сведено к минимуму, а в сельскохозяйственном секторе используется все больше и больше новых технологий. Обработка полей ведется при помощи дронов, уборка урожая – при использовании компьютеризированного оборудования, для экономии же водных ресурсов применяются современные оросительные системы. Самое главное, что все эти процессы управляются из единого центра, а применение технологий позволяет экономить ресурсы, оптимизировать затраты и увеличивать прибыль. Так что проект «Умное село» будет играть важную роль в улучшении условий жизни вынужденных переселенцев, которые вернутся в восстановленные села, и в интеграции наших фермеров в систему «умного сельского хозяйства».

«Умное село» - система, основанная на высоких технологиях

Согласно концепции «Умное село» электронизация процесса усиливает производственные мощности. «Умное село» - это автоматизированная централизованная система, которая управляет всей платформой, от системы орошения до обработки земли и сбора урожая. «Умное село» также предусматривает применение самых передовых технологий и технотрансферы. Интеграция этой системы в другие области сельской инфраструктуры - альтернативные источники энергии и современную транспортную систему - дополнит концепцию «Умное село».

Развитие высоких технологий и распространение таких технологий в аграрном секторе сделали проект «Умное село» требованием времени. Запуск этого проекта на освобожденных территориях по инициативе президента Ильхама Алиева приведет к устойчивым положительным результатам в реализации плана «Великого возвращения».