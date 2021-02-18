Армянские политологи: Интервью Саргсяна – попытка оправдаться и вернуться во власть

Первое после «бархатной революции» интервью экс-президента Армении свидетельствует о желании Сержа Саргсяна реабилитировать себя в изменившейся политической ситуации, считает политолог Армен Варданян. Саргсян пытается оправдаться перед своими союзниками, которые подозревают его в закулисном соглашении с Николом Пашиняном, полагает политтехнолог Армен Бадалян. Среди оппонентов армянского премьер-министра развернулась борьба за власть, и Саргсян надеется сохранить политическое влияние, уверен политический обозреватель Акоп Бадалян, пишет «Кавказский узел».

Серж Саргсян дал первое объемное интервью после своей отставки, отметил политолог Армен Варданян. «Бывший президент не раз говорил, что даст интервью. Но если бы он заговорил раньше, то подвергся бы критике. Поэтому он дождался, когда рейтинг власти упадет, и попытался реабилитироваться. Он обещал не занимать более высокие посты, тем не менее, он желает закрепиться на политическом поле через кого-либо из своей команды», - заявил Варданян корреспонденту «Кавказского узла».

Бывшему президенту также было необходимо оправдаться перед своими политическими союзниками, почему он не удержал власть в апреле 2018 года, считает политолог. «Саргсяна обвиняют в том, что после сдачи власти Пашиняну многие стали изгоями и подверглись уголовному преследованию, а Роберт Кочарян оказался в тюрьме. Сам Саргсян избежал серьезных обвинений, и ему не могут этого простить. Неспроста он заявил, что передал власть не Пашиняну, а Карапетяну (Карен Карапетян - премьер-министр Армении в годы президентства Саргсяна - ред.)», - пояснил Варданян.

По его словам, Саргсян манипулирует этим фактом. Если бы власть была передана Карапетяну, то республиканцы могли бы выдвинуть его кандидатом в премьеры, либо второй раз проголосовать против кандидатуры Пашиняна и пойти на внеочередные выборы, считает Варданян. «Сомнительно, что парламент избрал бы Пашиняна, если бы не голоса республиканцев. Поэтому Саргсян делает все возможное, чтобы откреститься от Пашиняна и снять с себя обвинения. Этим объясняется жесткая критика, частично объективная, в адрес Пашиняна за действия в ходе осенней войны в Карабахе», - считает политолог.

Поводом для интервью Саргсяна стали внутренние отношения в прежней власти, которая сегодня представлена 17 политическими силами, требующими отставки Пашиняна, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

«Сегодня среди этих сил развернулась борьба, и основные лидеры — это Серж Саргсян и Кочарян. Саргсяну, возможно, были предъявлены претензии, что он не смог удержать власть, таким образом оппоненты пытаются его изолировать. Но Саргсян пытается сопротивляться. Его заявление говорит о том, что он не сдастся и будет бороться, чтобы сохранить лидерские позиции», - сказал Бадалян корреспонденту «Кавказского узла».

Не исключено, что внутренние политические процессы в Армении сопряжены с внешними силами, в частности, с политическим истеблишментом России. «Именно поэтому он переводит стрелки на Карена Карапетяна, говорит о том, что власть была передана ему, а не Пашиняну, но ее не смогли удержать», - отметил политобозреватель.

Интервью по своему содержанию было достаточно манипулятивным, подчеркнул Бадалян. «Это был не диалог с обществом, это были месседжи узкому политическому кругу», - предположил он.