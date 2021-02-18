Трамп заскучал по годам президентства

Бывший президент США Дональд Трамп дал первое интервью после ухода с поста главы государства. Он выдержал небольшую паузу в общении с прессой, чтобы «стать поспокойнее», передает «МИР 24».

Трампа лишили возможности вести свои аккаунты в соцсетях после штурма Капитолия. Бывший американский лидер признался, что не собирается возвращаться в Twitter, так как «это стало очень скучно». Политик допустил возможность создания своей платформы для общения со сторонниками и повторного участия в президентских выборах.

«Я пока ничего говорить не буду, но у нас есть огромная поддержка. Пока еще рано говорить... но я вижу много замечательных опросов», — заявил Трамп.

Он признался, что скучает по президентству, так как все «происходило великолепно». Бывший глава США пошутил, что процесс импичмента увеличил численность его сторонников.