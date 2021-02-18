МВД в очередной раз предупреждает граждан: Не подвергайте опасности свою жизнь

Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, встречаются случаи, когда некоторые лица путем объезда контрольно-пропускных постов пытаются проехать на освобожденные от оккупации территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, накануне житель Тертерского района Бахтияр Махмудов, воспользовавшись туманной погодой, на автомобиле марки «Нива» пытался проехать на освобожденную от оккупации территорию и погиб в результате подрыва на мине.