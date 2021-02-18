МВД в очередной раз предупреждает граждан: Не подвергайте опасности свою жизнь
Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, встречаются случаи, когда некоторые лица путем объезда контрольно-пропускных постов пытаются проехать на освобожденные от оккупации территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, накануне житель Тертерского района Бахтияр Махмудов, воспользовавшись туманной погодой, на автомобиле марки «Нива» пытался проехать на освобожденную от оккупации территорию и погиб в результате подрыва на мине.
В сообщении отмечается, что в январе и феврале текущего года Бахтияр Махмудов и его брат Шахрияр были задержаны сотрудниками полиции за то, что дважды проехали на освобожденные от оккупации территории. В обоих случаях в соответствии с требованиями законодательства в отношении них были приняты меры административного взыскания. Решением суда Шахрияр Махмудов был арестован в административном порядке, Бахтияр Махмудов - оштрафован. Третья попытка (18 февраля) Бахтияра Махмудова проехать на освобожденные от оккупации территории обернулась трагедией.
«Призываем наших граждан не посещать освобожденные от оккупации территории, не подвергать опасности свои жизни и здоровье, воздерживаться от подобных поездок», - отмечается в заявлении МВД.