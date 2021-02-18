Что сказал Путин о Карабахе на закрытой встрече с редакторами?

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, принимавший участие во встрече президента России Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась несколько дней назад, рассказал об одном из интересных моментов данной встречи.

В программе «Без посредников» в эфире «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил и на вопросы слушателей, касавшиеся встречи с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал, что поделился своими некоторыми наблюдениями на этой встрече со своими сотрудниками при условии неразглашения.

«Я могу поделиться со своими сотрудниками некоторыми наблюдениями. Не тем, что было на встрече, а наблюдениями о том, что говорил Путин. Например, Сережа Бунтман (заместитель главного редактора «Эха Москвы» - ред.) меня спросил: «А что Путин говорил про Карабах?» Я ему рассказал с условием, что он не будет это публичить. Но это его интересовало. Я знаю, что он не будет это публичить. И не публичил. И очень важно. Наверное, вы увидели, что Кремль решил рассекретить часть его ответов, замечу я. И вот я думаю, что там вы во многом убедились, я бы сказал. Но те, кто не заметил ничего нового, ну так что вы так переживаете тогда?», - сказал Алексей Венедиктов.

Напомним, ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что на закрытой встрече с российскими журналистами президент РФ Владимир Путин назвал три вещи, которыми он гордится.

«Очень доволен вакциной. Очень доволен. Историей с вакциной. Очень доволен, гордится историей с Карабахом. И гордится новыми видами оружия. Вот три позиции, которые в плюс за 2020 год», – сказал Венедиктов.