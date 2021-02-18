В «Положении о критериях определения инвалидности и ограниченных возможностей здоровья», утвержденном Постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года, указывается, какие степени инвалидности устанавливаются в случаях ампутации.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно положению, в следующих случаях

I степень инвалидности определяется бессрочно:

- при ампутации двух конечностей («конечности» означают ноги и руки, «конечности» означают «ампутированную, травматически разорванную часть»);

- при отсутствии трех пальцев, включая большой палец на каждой из двух рук, или пальцы функционально непригодны (не работают);

- при отсутствии четырех пальцев на обеих руках, кроме большого пальца, либо функциональная дисфункция (отказ) пальцев;

- при ампутации обеих рук от лучезапястного сустава.