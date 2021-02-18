Какие степени инвалидности определяются при ампутации Минтруда разъясняет
В «Положении о критериях определения инвалидности и ограниченных возможностей здоровья», утвержденном Постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года, указывается, какие степени инвалидности устанавливаются в случаях ампутации.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно положению, в следующих случаях
I степень инвалидности определяется бессрочно:
- при ампутации двух конечностей («конечности» означают ноги и руки, «конечности» означают «ампутированную, травматически разорванную часть»);
- при отсутствии трех пальцев, включая большой палец на каждой из двух рук, или пальцы функционально непригодны (не работают);
- при отсутствии четырех пальцев на обеих руках, кроме большого пальца, либо функциональная дисфункция (отказ) пальцев;
- при ампутации обеих рук от лучезапястного сустава.
Инвалидность II степени определяется на неопределенный срок:
- при одной ноге;
- при одной руке.
Инвалидность III степени определяется бессрочно:
- при отсутствии трех пальцев на одной руке, анкилозе или острой контрактуре (функциональное нарушение);
- при отсутствии первого и второго пальцев вместе с соответствующими гребенчатыми костями, отсутствии больших или двух других пальцев на обеих руках;
- при растяжении связок голеностопного сустава, ампутации стопы (по суставу Пирогова или Шопара), ампутации обеих стоп (от уровня головки гребенчатой кости по Шарпу) (травматический разрыв путем ампутации).