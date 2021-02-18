Для возврата НДС через BirBank более полумиллиона пользователей ввели 85,4 млн чеков

Основной целью представленного в марте прошлого года проекта является повышение прозрачности в налоговой системе, а также стимулирование безналичных расчетов. Согласно статистическим данным Государственной налоговой службы, более 1 млн человек прошли регистрацию на портале. 89% зарегистрированных пользователей (примерно 907 тыс. человек) внесли в личном кабинете информацию по полученным кассовым чекам.

В мае 2020 года начался возврат НДС, уплачиваемого потребителями, физическими лицами, за товары, приобретенные в объектах розничной торговли и общепита (за исключением нефтегазовых продуктов). Предусмотрено возвращение 15% от суммы НДС при безналичных расчетах и 10% НДС – при оплате наличными.

На сегодняшний день на портале https://edvgerial.kapitalbank.az/ граждане ввели данные о более чем 132 млн кассовых чеков. По утвержденным чекам уже был возвращен НДС на сумму около 47,2 млн манатов, которые были размещены в виртуальный «кошелек» в электронном кабинете потребителей.

Первым финансовым партнером этого проекта стали Kapital Bank и мобильное приложение BirBank. Для большего удобства пользования в меню «Бонусы» приложения BirBank был создан специальный раздел ƏDV geri al («Возврат НДС»). С помощью QR-сервиса BirBank можно отсканировать код на чеке и добавить информацию на портал более быстрым и удобным способом.

Если посмотреть на цифры, то можно увидеть, что подавляющее большинство потребителей, которые в настоящее время возвращают часть НДС, являются юзерами BirBank. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что 3 из 4 человек добавили свои чеки в портал через BirBank (около 85,4 млн чеков). В январе и феврале 2021 года количество чеков, добавленных в систему через BirBank, составило около 75%.

Кроме того, размещенные на виртуальном «кошельке» средства через BirBank можно перевести на платежные карты местных банков или использовать при безналичных расчетах. Для этого в приложении BirBank необходимо зарегистрироваться по тому же номеру, что и на портале.

Следует отметить, что потребитель должен подать запрос на возврат части НДС через портал https://edvgerial.kapitalbank.az/ или приложение BirBank в течение 90 дней после получения чека контрольно-кассового аппарата. 12-значный фискальный код чека нужно ввести в электронный кабинет на портале или же отсканировать QR-код чека через приложение BirBank.