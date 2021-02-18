Индия и Китай развели войска в спорном районе

Индия и Китай завершили разъединение сил у высокогорного озера Пангонг в пограничном регионе Ладакх, сообщает Hindustan Times.

Разведение началось 10 февраля. За это время военные двух стран отвели со стратегических высот по берегам озера передовые войска, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия в соответствии с соглашением, достигнутым в начале этого месяца. Также были демонтированы военные сооружения, возведенные после столкновений в прошлом году в секторе Пангонг.

В субботу командующие военными контингентами в регионе проведут очередной, уже 10-й раунд переговоров. Ожидается, что переговоры начнутся в 10 часов утра в населенном пункте Молдо на китайской стороне линии фактического контроля.

Обострение ситуации в Ладакхе произошло в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг возник ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе.