Турция будет отстаивать в США свои интересы

Компания SSTEK, соучредителем которой является Управление оборонной промышленности Турции, подписала договор с международной юридической фирмой Arnold & Porter на консалтинговые услуги в США по программе F-35. Договор направлен на защиту интересов Турции в рамках программы создания самолетов пятого поколения, сообщает агентство «Анадолу».

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир ранее назвал вывод Анкары за рамки программы F-35 «односторонним и незаконным шагом».

Демир отметил, что в Анкаре готовы к любым шагам в вопросе защиты прав Турции.

Ранее США исключили Турцию из программы F-35, а первые истребители пятого поколения так и не были переданы Турции. Самолеты находились на одной из авиабаз США с целью тестирования.

В Вашингтоне также не вернули Анкаре сумму, внесенную турецкой стороной за истребители.

Нынешнее соглашение между SSTEK и Arnold & Porter рассматривается в качестве шага по отстаиванию вышеуказанных прав Турции. Компания SSTEK была основана с целью обеспечения обороны Турции в сфере авиации, космоса и национальной безопасности. SSTEK координирует свои действия с государственными и частными структурами. Деятельность компании направлена на расширение потенциала турецкого оборонпрома.