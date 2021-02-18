В Турции задержаны лица, пытавшиеся незаконным путем продать лекарственные средства в Азербайджан, Сирию, Иран и Ирак. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в 11 провинциях, включая Адану. В результате операции был задержан 41 человек, в том числе заместитель начальника Управления здравоохранения Аданы, 4 врача, 2 работника здравоохранения, 2 биолога, 9 фармацевтов, 13 сотрудников фармацевтической компании.

Отмечено, что препараты, которые должны были использоваться для лечения онкобольных, не использовались в соответствующих целях. Задержанные пытались незаконным путем продать их в Азербайджан, Сирию, Иран и Ирак.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые осуществили между собой денежные переводы на сумму более 12 млн лир.