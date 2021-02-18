Израиль и США разрабатывают новый противоракетный щит

Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля начинает совместно с Агентством по ПРО США разработку системы Arrow-4 ("Стрела-4"). Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля и Агентство по ПРО США начали разработку системы Arrow-4, которая станет следующим поколением эндо-экзоатмосферных перехватчиков в системе вооружения Arrow, которая сегодня состоит из перехватчиков Arrow-2 и Arrow-3. Arrow-4 предназначена для противостояния широкому спектру угроз в регионе и заменит Arrow-2 в течение следующих десятилетий", – говорится в сообщении.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что разработка системы Arrow-4 приведет к технологическому скачку, что подготовит страну к будущим угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами.

Сейчас многоуровневая система противоракетной обороны Израиля состоит из четырех элементов: "Железный купол", "Праща Давида", Arrow-2 и Arrow-3. Система ПРО Arrow перехватывает баллистические ракеты и ракеты большой дальности, установка "Праща Давида" – ракеты от малой до средней дальности, а система ПВО "Железный купол" – ракеты малой дальности и минометные снаряды.