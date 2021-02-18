Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:28

Численность населения Египта превысила 100 миллионов человек. По этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей - в Африке и 14-й - на мировом уровне. Власти бьют тревогу, считая ситуацию с приростом населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие Египта. Президент ас-Сиси призвал ограничить рождаемость и попросил граждан не заводить больше двух детей. А духовенство выпустило специальную фетву о том, что контроль рождаемости не запрещен исламом.

Согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину от 15 до 34 лет. Тот самый слой, который, словами поэта, считает, что мир прогнется под него, перемен требуют эти сердца и так далее. Горючий материал, отзывчивый на участие в любых протестах. Снизить его социальную взрывоопасность можно только одним путем – должное количество рабочих мест с достойной оплатой, социальные лифты и соответствующий уровень потребления. Со всем этим в Египте проблемы. А усилия властей в данном направлении являются явно недостаточными. По прогнозам специалистов, к 2030 году население Египта рискует вырасти до 140 миллионов человек, что окончательно обрушит экономику, ресурсной базы которой катастрофически не хватает на обслуживание такого количества жителей. «Ребенок появляется на свет каждые 15 секунд. Иначе говоря, получается 2,5 миллиона новорожденных в год. Представьте, какие трудности это создает с точки зрения мест в школах, коек в больницах, вакцин и прочих вещей, которые должны получать эти дети», - заявляет Амр Отхман, первый заместитель египетского министра социальной солидарности. При этом наиболее тяжелая ситуация складывается в сельской местности, где в семье в среднем рождается шесть детей, но даже 10-15 не предел. При этом, только по официальным, достаточно лукавым данным, около 30 миллионов египтян живут за чертой бедности. Да и общее экономическое положение Египта далеко не блестяще. Страна погрязла в беспрецедентном экономическом кризисе, несмотря на займ от МВФ в размере более 10 миллиардов евро, а потому вопрос контроля над рождаемостью в чем-то даже является вопросом выживания Египта, шансом получить надежду на выход из застоя и что-то большее, помимо хрупкого равновесия в экономике.