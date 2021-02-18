Рождаемость не остановить: молодежь без работы, 30 миллионов граждан за чертой бедности не наша жизнь
Численность населения Египта превысила 100 миллионов человек. По этому показателю страна является первой среди арабских государств, третьей - в Африке и 14-й - на мировом уровне.
Власти бьют тревогу, считая ситуацию с приростом населения одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие Египта. Президент ас-Сиси призвал ограничить рождаемость и попросил граждан не заводить больше двух детей. А духовенство выпустило специальную фетву о том, что контроль рождаемости не запрещен исламом.
Согласно данным переписи 2017 года, Египет остается одним из самых молодых государств - каждому третьему египтянину от 15 до 34 лет. Тот самый слой, который, словами поэта, считает, что мир прогнется под него, перемен требуют эти сердца и так далее. Горючий материал, отзывчивый на участие в любых протестах.
Снизить его социальную взрывоопасность можно только одним путем – должное количество рабочих мест с достойной оплатой, социальные лифты и соответствующий уровень потребления. Со всем этим в Египте проблемы. А усилия властей в данном направлении являются явно недостаточными.
По прогнозам специалистов, к 2030 году население Египта рискует вырасти до 140 миллионов человек, что окончательно обрушит экономику, ресурсной базы которой катастрофически не хватает на обслуживание такого количества жителей.
«Ребенок появляется на свет каждые 15 секунд. Иначе говоря, получается 2,5 миллиона новорожденных в год. Представьте, какие трудности это создает с точки зрения мест в школах, коек в больницах, вакцин и прочих вещей, которые должны получать эти дети», - заявляет Амр Отхман, первый заместитель египетского министра социальной солидарности.
При этом наиболее тяжелая ситуация складывается в сельской местности, где в семье в среднем рождается шесть детей, но даже 10-15 не предел. При этом, только по официальным, достаточно лукавым данным, около 30 миллионов египтян живут за чертой бедности.
Да и общее экономическое положение Египта далеко не блестяще. Страна погрязла в беспрецедентном экономическом кризисе, несмотря на займ от МВФ в размере более 10 миллиардов евро, а потому вопрос контроля над рождаемостью в чем-то даже является вопросом выживания Египта, шансом получить надежду на выход из застоя и что-то большее, помимо хрупкого равновесия в экономике.
Египетские власти, отдадим им должное, ещё с 70-х годов прошлого столетия осознавали все опасности демографического перенапряжения. Но попытки ограничить рождаемость раз за разом с треском проваливались.
Поначалу государство финансировало и популяризировало методы контрацепции для женщин и мужчин. Египтяне тогда усилия властей проигнорировали, а вот иностранцы приобретали контрацептивы задешево и сбывали у себя на родине, в том числе в СССР.
Запущенная в конце девяностых — начале нулевых еще при президенте Хосни Мубараке под эгидой Сюзан Мубарак госпрограмма по контролю за рождаемостью также не принесла ощутимых результатов.
Сейчас реализуется третья – «Итнейн кифайя», в переводе - «Двое достаточно», главная цель которой — ограничение семей рождением только двоих детей. Программу курируют два ведомства — министерства здравоохранения и социальной солидарности. Бюджет страны выделил на ее реализацию $5,6 миллиона долларов.
Пока она рассчитана на два года, охватывает 10 из 26 египетских провинций и ориентирована на один (!) миллион женщин, которым будут пропагандировать необходимость семейного планирования.
Понятно, что это капля в море от необходимого и никакого серьезного оздоровления ситуации с рождаемостью не принесет. От отчаяния некоторые депутаты парламента даже предлагают наказывать семьи, в которых больше трех детей – лишать их государственной поддержки и различных льготных услуг. Правда, эта инициатива повисла в воздухе — власти страны не готовы идти против вековых устоев.
Причем и религиозные фетвы о том, что планирование семьи не «харам», тоже особой роли не сыграет. Поскольку главная причина высокой рождаемости – отсутствие социального контракта между государством и народом. Для феллахов большое количество детей — это лишние рабочие руки на земле. Для горожан – шанс, что в старости тебя обеспечат лепешкой и молоком.
И пока эта ситуация существует, никакая пропаганда планирования семьи не поможет. А на паркоматах в Египте перед въездом на парковку или платную дорогу так и будут сидеть по три человека — один нажимает кнопку для выдачи билета, другой берет деньги, третий отсчитывает сдачу. Рассчитанная на одного зарплата делится на троих, зато эти трое пристроены…